Минпромторг пока не планирует запускать программы льготного автокредитования и лизинга

Госпрограммы льготного автокредитования и лизинга на данный момент возобновлять не планируется, поскольку в условиях нарушенной цепочки поставок в этом нет смысла. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, добавив, что в настоящее время Минпромторг совместно с автопромышленной отраслью разрабатывает комплексные меры поддержки отечественного автопрома на фоне санкций. «Мы сейчас формируем общую позицию с отраслью для того, чтобы вносить в правительство на последующее рассмотрение очередные пакеты поддержки», – сказал глава Мирнпромторга, которого цитирует агентство «ТАСС».

Он напомнил, что частично автопром уже получил поддержку от правительства. Например, была отсрочена уплата утилизационного сбора, предоставлена возможность льготного займа.

«Если смотреть глобально, то автомобильная отрасль в России не может перестать существовать, потому что только в производстве задействовано более 300 тыс. сотрудников. Просто невозможно столько людей оставить без работы. Я убежден, что меры государственной поддержки будут направлены на создание преференций для автопроизводителей, которые будут выстраивать процессы на российских заводах», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Все самое интересное о кредитовании и прочих финансовых инструментах рынка вы узнаете в ходе форума автобизнеса «FinAuto – 2022», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 апреля.