Новые справочники стоимости запчастей вступили в силу

Новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступили в силу с 19 марта. Эти справочники были сформированы по новой Единой методике и являются первыми справочниками, которые прошли процедуру публичного обсуждения, проводившейся Российским союзом автостраховщиков с 8 по 24 февраля. Они гарантируют сохранение стоимости полисов ОСАГО на прежнем уровне в ближайшее время, сообщает пресс-служба РСА.

Справочники были сформированы на основании проведенного исследования стоимостной информации в декабре 2021 года – январе 2022 года и учитывают стоимости запчастей, действовавшие в это время. Поэтому средние стоимости запчастей в них остались практически на прежнем уровне. Это гарантирует сохранение средней стоимости полисов ОСАГО примерно на том же уровне, на котором она находится в последние три года.

Скачки цен на запчасти происходят после формирования справочников и найдут полное отражение в следующей версии справочников. РСА совместно с Банком России уже приступили к работе над новыми справочниками в оперативном режиме. Согласно новому Указанию Центробанка о Единой методике определения стоимости восстановительного ремонта, справочники формируются раз в три месяца, однако ведется работа над тем, чтобы ввести их быстрее. В свою очередь, в РСА рассчитывают на то, что за этот период будут выстроены новые логистические цепочки для поставки запчастей, что позволит избежать их слишком существенного роста.

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