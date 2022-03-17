FinAuto – 2022: сколько россияне тратят на покупку «китайцев»?

В минувшем году жители нашей страны потратили 205,3 млрд рублей на покупку новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет около 7% от всей финансовой емкости рынка. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «FinAuto – 2022. Финансовые инструменты рынка», который состоится 6 апреля.

85% от этой суммы денег приходится на продукцию трех марок. Лидирует здесь Haval, на покупку автомобилей которой в 2021 году россияне потратили 70,7 млрд рублей. Второе место по этому показателю занимает бренд Chery, автомобили которого обошлись в 61,4 млрд рублей. На третьей позиции находится Geely с результатом 43,1 млрд рублей.

На покупку новых автомобилей других марок из КНР было суммарно потрачено чуть более 30 млрд рублей. И среди них можно выделить Changan (9,7 млрд рублей) и EXEED (9,4 млрд рублей). А вот на каждый из оставшихся китайских брендов жители РФ потратили менее 5 млрд рублей.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», затраты россиян на покупку «китайцев» в 2021 году выросли в 2,4 раза (в 2020-м они составили около 85 млрд рублей). О причинах этого можно будет узнать на форуме автобизнеса «FinAuto – 2022. Финансовые инструменты рынка», участие в котором предусмотрено как офлайн, так и онлайн. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: Haval