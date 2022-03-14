Россияне смогут получить отсрочку по выплатам по автокредитам

Правительство выпустило постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В частности, для автокредитов установлен лимит в 700 тыс. рублей. По условиям программы заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составило 526 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов). При этом в январе 2022 года в России было выдано 59,7 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 11,1% (в январе 2021 г. – 67,2 тыс. шт.). В свою очередь, средний размер выданных автокредитов в стране достиг 1,29 млн рублей. Это на 0,2% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в декабре 2021 года – 1,28 млн руб.) и на 40,7% больше, чем в январе прошлого года (0,91 млн руб.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Банк России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых и будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

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