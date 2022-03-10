Кому нужны ответы на вопросы - добро пожаловать на «FinAuto - 2022»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» планирует в апреле провести традиционный форум «FinAuto - 2022. Финансовые инструменты авторынка». Мероприятие, которое подскажет всем участникам таких бизнес-процессов, как автокредитование, автострахование, автолизинг, стратегическое планирование и финансирование, как эффективнее работать в новых условиях, с новыми угрозами и новыми поставленными задачами.

Пришло время, когда нам всем нужны ответы на вопросы. Форум вместе с приглашенными экспертами и опытными практиками поможет на них ответить.

На данный момент нам, как организаторам, необходимо понять, какой формат встречи наиболее актуален для участников. Вам больше нравится ОФЛАЙН или ОНЛАЙН? Чтобы форум прошел более эффективно, и мы могли пригласить действительно нужных вам спикеров, задать им наиболее актуальные вопросы, создать действительно яркие и важные для вас презентации, нам необходимо уже сегодня получить от вас небольшую обратную связь. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, это займет всего пару минут.

Ссылка на опрос здесь.

Всем, кто принял участие в опросе - большое спасибо за поддержку агентства «АВТОСТАТ» и наших площадок! Тем, кто оперативно ответил на вопросы нашей мини-анкеты, будут обеспечены специальные условия участия.