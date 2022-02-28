Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки до 20% повлияет на авторынок

Банк России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых и будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По мнению исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, такое повышение ключевой ставки приведет к еще более высокому росту ставок по автокредитам. «Можно предположить, что количество клиентов на покупку машину в кредит в связи с этим уменьшится. Однако понимание того, что поставки новых автомобилей могут быть остановлены на непрогнозируемый срок, и цены на них могут вырасти еще более существенно, чем проценты по кредитам, покупатели будут брать кредиты и по более высоким ставкам. При этом велика вероятность, что какие-то из банков либо прекратят выдавать кредиты, либо будут очень оперативно пересматривать ставки в соответствии с быстро меняющейся ситуацией», – говорит эксперт.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года в России было выдано 59,7 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 11,1% (в январе 2021 г. – 67,2 тыс. шт.). В свою очередь, средний размер выданных автокредитов в стране достиг 1,29 млн рублей. Это на 0,2% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в декабре 2021 года – 1,28 млн руб.) и на 40,7% больше, чем в январе прошлого года (0,91 млн руб.).

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