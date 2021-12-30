Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

Как говорится в сообщении регулятора, для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) – 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) – 30%.

Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов.

Указание вступает в силу с 9 января 2022 года, за исключением положений о КБМ, которые начнут действовать с 1 апреля 2022 года.

Как отмечает главный редактор и ведущий «Радио Автодор» Антон Чуйкин, сегодняшний рынок обязательной «автогражданки» находится лишь в начале огромного пути индивидуализации ОСАГО. Учет стажа, количества управляющих машиной водителей, марки автомобиля, некие другие тарифные факторы в сочетании с коэффициентом «бонус-малус» (КБМ) позволили страховщикам уйти от жестко фиксированной стоимости полисов и определять страховую премию индивидуально. Однако нет детальной картины по каждому страхователю: водителей группируют по ряду признаков, а не оценивают езду конкретного человека. Когда страховщики смогут учитывать при расчете стоимости полиса полученные водителем штрафы и нарушение ПДД, можно будет говорить о более полной индивидуализации.

«Сегодня отечественные автомобилисты могут положительно влиять на стоимость полисов постепенно набирая стаж вождения при условии аккуратного поведения за рулем, то есть низкой аварийности. При дальнейшей модернизации ОСАГО, включающей большую оптимизацию механизмов тарифообразования и возможность индивидуально корректировать наполнение страховых полисов, водители получат больше рычагов влияния на цену и желаемый «выхлоп» от страховки. В рамках дальнейшей индивидуализации отрасли важно дать страховщикам право и возможность формировать цену полисов на основе конкретных данных, по факту оценивая стиль вождения автомобилиста и количество полученных штрафов, видя его реальный средний годовой пробег, куда и когда он ездит чаще. Я думаю, полная индивидуализация рынка обязательной «автогражданки» может свершиться уже в течение ближайшего десятилетия. Тормозящие процесс проблемы лежат скорее в юридической и законотворческой, чем в технической плоскости, а значит дело за регулятором рынка и законодателями», – резюмирует Антон Чуйкин.

А какую долю в общем объеме расходов на содержание автомобиля занимают затраты на страховку? Во сколько в целом обойдется содержание автомобиля определенной марки и модели? Подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».