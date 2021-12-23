Льготные автокредиты вернутся не раньше весны 2022 года

Минпромторг РФ планирует определиться со сроками и условиями возобновления программы льготного автокредитования весной следующего года, сообщил агентству «ТАСС» источник в министерстве.

Напомним, правительство в 2022 году планирует выделить на финансирование программ льготного автокредитования и лизинга около 15,2 млрд рублей. Как следует из проекта федерального бюджета, на льготные автокредиты в 2022 году планируется направить 10,3 млрд рублей, в 2023 году – 13,3 млрд рублей, в 2024 году – 13,6 млрд рублей. При этом на льготный автолизинг в 2022 году могут выделить 4,87 млрд рублей, а в 2023 и 2024 году – по 5 млрд рублей.

В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 млрд рублей, на лизинг – 3,8 млрд рублей, но средства закончились уже в феврале, и выдача льготных автокредитов прекратилась. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров пояснял, что программа не возобновляется, поскольку рынок «и так перегрет» – продажи растут, некоторых моделей автомобилей не хватает.

Ранее Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные автокредиты и работникам учреждений госсистемы образования, а также включить в программу электромобили (скидка 25%). Кроме того, в ведомстве не исключают, что с 2023 года льготные автокредиты будут выдаваться на автомобили дороже установленных сейчас условиями программы 1,5 млн рублей, Также в 2023 году программа льготного автокредитования будет вновь расширена новыми категориями граждан, однако это будет зависеть от ситуации на российском авторынке.

Согласно действующим условиях госпрограммы, купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые. Условия программы позволяют этим категориям граждан получить скидку в 10% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».