Треть автомобилей Kia в ноябре 2021 года проданы в кредит

Более 30% розничных продаж Kia по итогам ноября было совершено с использованием кредитных предложений Kia Finance. С начала года предложениями Kia Finance и банков-партнеров воспользовалось 53 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках Kia Finance наиболее популярной моделью является Kia Rio, на которую приходится 39% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Kia реализовали 14515 автомобилей – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в России было продано 190270 автомобилей Kia, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,2% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Во сколько обойдется содержание автомобилей Kia, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership).

Фото: Kia