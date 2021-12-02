Семь причин, которые мешают развиваться рынку автокредитов в России

Агентство Frank RG на этой неделе проанализировало ситуацию на рынке автокредитования в России и пришло к выводу, что, несмотря на рост автокредитов, который мы наблюдаем в нынешнем году, дальнейшее развитие этого рынка на данном этапе вызывает большие сомнения из-за рисков. В числе главных негативных факторов проектный лидер агентства Станислав Сухов называет отсутствие роста на рынке новых автомобилей (их продажи уже семь лет балансируют возле показателя 1,5 млн) и то, что проникновение автокредитов в продажи новых машин достигло высокого уровня (близко к 50%).

Свою негативную роль играет и рост цен - на фоне подогретого дефицита автомобилей в салонах «формируется инфляционная спираль», считает аналитик. А падение реальных доходов населения помноженное на желание обогнать рост цен и все-таки купить автомобиль - дают лишь временный эффект кредитному бизнесу. Да, люди начинают чаще обращаться за кредитами, но начинают ориентироваться на более дешевые автомобили, переключаются с новых машин на подержанные - и это минус для развития данного сегмента банковского бизнеса. С другой стороны, в ситуации падающих доходов «кредитный клиент либо уйдет в дефолт, либо достигнет порога по уровню закредитованности»...

Дилерский «терроризм», по мнению Сухова, также вносит в процесс свою негативную лепту. На фоне дефицита машин в салонах дилеры сами подсаживают клиентов на кредиты, предлагая им более дорогие комплектации. При этом получают хорошие прибыли и быстрее (досрочно) рассчитываются со своими кредиторами - таким образом, кредитующие дилеров банки теряют свою маржинальность.

Они теряют свою маржинальность на автокредитах еще и из-за роста уровня процентных ставок: за 2021 год Центробанк РФ повышал ключевую ставку уже 6 раз. Стоимость кредитов выросла, а маржинальность снизилась: портфель автокредитов формировался при более низкой ставке.

Активным конкурентом автокредитованию в последние годы все чаще становится потребительское кредитование, где предлагаемые ставки могут быть ниже, чем по автокредиту, и удобнее - по целому ряду причин.

Прямую конкуренцию автокредитованию стали создавать и появившиеся на авторынке новые сервисы - каршеринг, такси и подписка. С одной стороны, они негативно влияют на производство и продажи новых автомобилей (один такой автомобиль может заменять несколько личных), с другой - снижается число молодых водителей, которые хотят приобретать собственный автомобиль. Меняется психология, пока только в крупных городах - молодежь хочет «не владеть, но пользоваться».

О развитии финансовых инструментов рынка, в том числе и об автокредитовании, расскажут наши эксперты в рамках конференции Autostat Analytic Day, которая пройдет в онлайн-режиме 15 декабря. Подробности и регистрация - здесь.