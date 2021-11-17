На покупку новых автомобилей россияне потратили 2,3 трлн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2021 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 2 трлн 291 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Как отмечают эксперты агентства, рост финансовой емкости рынка объясняется увеличением как средневзвешенной цены, так и продаж новых машин (в январе – сентябре).

Больше всего денег за отчетный период было потрачено на покупку машин корейской марки Kia – 261 млрд рублей. Второе место в данном рейтинге занимает японская Toyota с результатом в 213 млрд рублей.

За ней располагаются два немецких премиум-бренда – Mercedes-Benz и BMW (211 млрд и 208 млрд руб. соответственно). Замыкает ТОП-5 отечественная LADA, на покупку легковых автомобилей которой жители нашей страны потратили 204 млрд рублей. Показатели каждой из оставшихся марок составили менее 200 млрд рублей.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на пять перечисленных брендов приходится около половины (48%) финансовой емкости российского авторынка по итогам января – сентября нынешнего года.

Почему россияне отдают предпочтения тем или иным маркам? Об этом и не только можно узнать из нашего обновленного отчета «Портрет российского автовладельца».

Фото: АВТОСТАТ