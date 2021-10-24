Треть автомобилей Kia в сентябре проданы в кредит

Более 4 тыс. новых автомобилей Kia в сентябре были приобретены с использованием кредитных предложений Kia Finance, что составило 32% в общем объеме реализации марки в России. По итогам девяти месяцев 2021 года предложениями Kia Finance и банков-партнеров воспользовалось более 46 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках Kia Finance наиболее популярной моделью является Kia Rio, на которую приходится 40% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Kia реализовали 17277 автомобилей – это на 13% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года в России было продано 142692 автомобиля Kia, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,7%, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Kia