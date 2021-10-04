Льготные автокредиты профинансируют из бюджета до 2024 года

Правительство в 2022 году планирует выделить на финансирование программ льготного автокредитования и лизинга около 15,2 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета, опубликованного в электронной базе Госдумы.

В документе указывается, что на льготные автокредиты в 2022 году планируется направить 10,3 млрд рублей, в 2023 году – 13,3 млрд рублей, в 2024 году – 13,6 млрд рублей. При этом на льготный автолизинг в 2022 году могут выделить 4,87 млрд рублей, а в 2023 и 2024 году – по 5 млрд рублей, пишет агентство «Прайм».

В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 млрд рублей, на лизинг – 3,8 млрд рублей, но средства закончились уже в феврале, и выдача льготных автокредитов прекратилась. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров пояснял, что программа не возобновляется, поскольку рынок «и так перегрет» – продажи растут, некоторых моделей автомобилей не хватает. По его словам, выдача льготных автокредитов не будет возобновлена минимум до конца этого года. Решение о сроках запуска программы в 2022 году в Минпромтроге будут принимать в конце нынешнего года, исходя из ситуации на рынке. Ранее Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные автокредиты и работникам учреждений госсистемы образования, а также включить в программу электромобили (скидка 25%).

Кроме того, Минпромторг России не исключает, что с 2023 года льготные автокредиты будут выдаваться на автомобили дороже установленных сейчас условиями программы 1,5 млн рублей, Также в 2023 году программа льготного автокредитования будет вновь расширена новыми категориями граждан, однако это будет зависеть от ситуации на российском авторынке.

Напомним, в настоящее время купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые. Условия программы позволяют этим категориям граждан получить скидку в 10% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

На какие модели доступных кроссоверов покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.