Электромобили станут доступны по госпрограммам со скидкой в 25%

Минпромторг РФ подготовил проект постановления о 25-процентной скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга. Скидки, максимальный размер которых составит 625 тыс. рублей, можно будет получить со следующего года, сообщили агентству «ТАСС» в министерстве. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет.

В Минпромторге отметили, что для участия в программах автомобили с двигателем внутреннего сгорания должны набирать 1,5 тыс. локализованных баллов, а электромобили должны быть произведены на территории России в рамках специнвестконтракта. Также для расширения перечня лизинговых организаций Минпромторг предлагает разрешить участвовать в программе льготного лизинга компаниям, не заключавшим специнвестконтракты. Субсидирование автомобилей, в отношении которых министерство ранее предоставило субсидию производителям техники, использующей природных газ в качестве топлива, исключается.

Напомним, в настоящее время купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые. Условия программы позволяют этим категориям граждан получить скидку в 10% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

Как сообщал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, выдача льготных автокредитов не будет возобновлена минимум до конца этого года. Решение о сроках запуска программы в 2022 году в Минпромтроге будут принимать в конце нынешнего года, исходя из ситуации на рынке. В целом на поддержку спроса на автомобили в 2022 году предусмотрено около 10 млрд рублей, которые примерно в равной пропорции будут распределены между программами льготного автокредитования и льготного лизинга.

В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 млрд рублей, на лизинг – 3,8 млрд рублей, но средства закончились уже в феврале, и выдача льготных автокредитов прекратилась. В июне глава Минпромторга пояснял, что программа не возобновляется, поскольку рынок «и так перегрет» – продажи растут, некоторых моделей автомобилей не хватает.

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