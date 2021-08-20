ОСАГО с 22 августа станет доступнее без привязки к техосмотру

В России с 22 августа вступит в силу закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра и получение диагностической карты для заключения договора ОСАГО. Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО – зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной «автогражданки», сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Стоит при этом отметить, что прохождение техосмотра является по-прежнему обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в 2 тыс. рублей. Кроме того, в случае, если ДТП произошло по причине технической неисправности автомобиля виновника аварии, и у виновника будет отсутствовать действующая диагностическая карта, к нему может быть применен регресс со стороны страховой компании.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, большинство автовладельцев, которые сами управляют своим автомобилем, своевременно проходят техосмотр и техобслуживание. В России статистика аварийности по причине неудовлетворительного состояния автомобилей довольно условна, поскольку установить, что причиной ДТП является неисправное транспортное средство, можно лишь с помощью достаточно сложной и дорогой экспертизы, как правило, назначаемой в суде.

«Разговоры о необходимости убрать взаимосвязь ОСАГО и ТО для личных автомобилей физических лиц велись уже давно, поскольку большинство автовладельцев действительно достаточно хорошо следят за состоянием своих личных транспортных средств. По итогу система проведения техосмотра не только искусственно загнана в жесточайшие рамки, что грозило отрасли коллапсом, так она еще и тянула за собой рынок ОСАГО. После развязки «автогражданки» и техосмотра, страховщикам хорошо было бы продумать введение неких поощрений, которые будут мягко склонять водителей к необходимости проходить ТО в срок. Например, для водителей со свежим техосмотром можно предусмотреть скидки при покупке полисов», – говорит Игорь Моржаретто.

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