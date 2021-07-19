Льготное автокредитование распространят на электромобили

Минпромторг готов возобновить программу стимулирования спроса на автомобили через льготные кредиты и с 2022 года планирует распространить этот механизм поддержки отрасли на экологичные виды транспорта. Об этом глава ведомства Денис Мантуров сообщил в интервью "Российской газете".

"Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные", - уточнил он и добавил, что это соответствует концепции по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую Минпромторг и Минэкономразвития разработали и внесли в правительство.

Как отметил Д.Мантуров, производителям низкоуглеродного транспорта уже предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В частности, в 2021 году будет запущена программа поддержки производителей автокомпонентов с компенсацией 30-40% затрат, в ней, по словам министра, смогут участвовать "производители водородных топливных элементов, батарей, электромотора, силовой электроники, систем управления". Запрещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания российские власти не планируют, но будут стимулировать покупку экологичного транспорта и развивать для него инфраструктуру, добавил он.

В 2021 году программа льготного автокредитования будет возобновлена в зависимости от динамики спроса, пока спрос растет и в стимулировании не нуждается, продолжил глава Минпромторга. "Если будет такая тенденция, как сегодня, то не скоро. Но если рынок начнет демонстрировать стагнацию, мы тут же включим механизм поддержки. Сейчас на рынке повышенный спрос на автомобили, продажи превышают показатели "доковидного" 2019 года", - сказал он.

В июне предполагалось, что государство в 2021 году выделит дополнительно 5 млрд рублей на программу льготного кредитования в автопроме, однако в июле Минпромторг решил приостановить выделение средств из-за перегретого рынка и дефицита некоторых моделей. Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование 10-процентных скидок на автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей на авансовый платеж.

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