Средняя премия по ОСАГО в 1 полугодии осталась на прежнем уровне

По итогам первого полугодия 2021 года средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц составила 5448 рублей, оставшись на уровне аналогичного прошлогоднего показателя.

«Несмотря на то, что пандемия заметно сказалась на российской экономике в целом и цены на многие товары сейчас растут – в том числе, растут и цены на детали и материалы для ремонта автомобилей – ОСАГО до сих пор удается поддерживать среднюю премию на том же уровне, на каком она была еще год назад. Пока та политика изменения тарифов на обязательную “автогражданку”, которую проводит Центральный банк, обеспечивает конкуренцию между страховыми компаниями за безубыточных клиентов, и мы видим результат – это выгодно автовладельцам», – говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первое полугодие 2021 года было заключено 9,916 млн электронных полисов ОСАГО. Это на 22% больше, чем было заключено за аналогичный период 2020 года (8,080 млн е-полисов ОСАГО) и более 50% от всех заключенных за полугодие договоров обязательной “автогражданки”.

«Мы видим, что заключение договоров ОСАГО онлайн продолжает демонстрировать бурный рост. Во многом спрос на электронные полисы подхлестнула пандемия. Но и страховщики оказались готовы: своевременно запущенная АИС ОСАГО 2.0 существенно повысила защиту от мошеннических сделок, которые больше всего тормозили развитие электронных продаж ОСАГО, и позволила страховщикам предоставить своим клиентам качественный, удобный и надежный сервис», – отметил Игорь Юргенс.

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