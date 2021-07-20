Более 35% автомобилей Mitsubishi в 1 полугодии проданы в кредит

По итогам первого полугодия 2021 года МС Банк Рус выдал 9,5 тысяч кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, из которых 3,4 тысячи (36%) пришлось на новые автомобили Mitsubishi. Кредитная доля банка в продажах новых автомобилей Mitsubishi в отчетный период составила 37%, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации. При этом самой популярной моделью, продаваемой в кредит в МС Банк Рус, остается кроссовер Outlander с долей 76% от кредитных продаж новых автомобилей Mitsubishi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе - июне 2021 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 12072 автомобиля, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в первом полугодии составили 7503 машины (+16%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 2044 реализованных автомобиля (+47%). Третье место в рейтинге продаж занял пикап L200, на котором остановили свой выбор 920 покупателей (+19%).

Таким образом, рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в отчетный период выпал из тройки лидеров. Как отметил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба, это связано с тем, что совсем недавно он претерпел ряд значительных изменений и появился в дилерских центрах только в начале июня. С момента старта приема заказов на новинку в марте в компании видели большой интерес со стороны клиентов к обновленному внедорожнику. Поэтому совсем скоро, по мнению главы «ММС Рус», он вернет свое место в тройке бестселлеров Mitsubishi.

Добавим также, что в июле в продаже у российских дилеров появился кроссовер Mitsubishi Outlander 2021 модельного года, который получил изменения в экстерьере и интерьере. Новинка представлена в восьми комплектациях по цене от 1 млн 889 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «ММС Рус»