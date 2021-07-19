Более 30% автомобилей Kia в июне проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений Kia Finance в июне превысила 30% от розничных продаж автомобилей Kia. А в 1 полугодии 2021 года предложениями Kia Finance и банков-партнеров воспользовалось более 31 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба корейской компании.

Также отмечается, что в рамках Kia Finance наиболее популярной моделью остается Rio, на которую приходится около 42% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Kia реализовали 18 801 автомобиль – на 11% больше, чем год назад. По итогам 6 месяцев нынешнего года в России было продано 108 344 автомобиля Kia, что на 33% выше показателя за аналогичный период 2020-го. Таким образом, Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,4% против 12,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Kia