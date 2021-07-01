Renault запустила в России собственную лизинговую программу

Компания Renault Россия запустила собственную программу Renault Leasing. Услуги финансового лизинга предоставляются через специально созданную кэптивную лизинговую компанию ООО «РНЛ Лизинг». Благодаря этой программе появилась возможность оказывать лизинговые услуги на все новые автомобили Renault, сообщает пресс-служба французской марки.

Renault Leasing предлагает как стандартные программы финансового лизинга, так и специальные условия, предусмотренные для агрегаторов такси и прокатных компаний. Одним из основных конкурентных преимуществ является простая и удобная процедура согласования и оформления лизинговой сделки, которая возможна благодаря широкому географическому покрытию дилерской сети, использованию электронной цифровой подписи и возможности проведения дистанционной сделки, что особенно актуально в текущих условиях.

Среди клиентов есть как региональные представители малого бизнеса, так и крупные федеральные компании, такие как: Аренда авто, Рент-а-Трак, такси парки Яндекс и Ситимобил, прокат авто БН Прокат.

Во сколько обходится содержание Renault (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Renault