РГС Банк установил электронного кассира в дилерском центре Hyundai АВИЛОН

РГС Банк в партнерстве с компанией Soft-logic завершили пилотный проект внедрения электронного кассира на базе автоматической депозитной машины (АДМ) в дилерском центре Hyundai Авилон.

Электронный кассир решает ключевые задачи дилерского центра – заменяет классический кассовый узел с персоналом, упрощает инкассацию и обеспечивает высочайший уровень сохранности денежных средств. Наличие электронного кассира в дилерском центре позволяет клиентам упростить и автоматизировать процесс оплаты товаров и услуг.

С помощью электронного кассира можно совершать оплату любых счетов при покупке нового автомобиля или автомобиля с пробегом, а также оплачивать услуги сервиса. Электронный кассир принимает любые суммы, обеспечивая высокую надежность и скорость обработки вносимых наличных денежных средств (примерно 1 000 купюр в минуту), при необходимости выдает сдачу. Электронный кассир полностью автономен и работает круглосуточно.

«Электронный кассир поставляется в автосалоны «под ключ» и включает оборудование, программное обеспечение, сервисы инкассирования, зачисления и технического обслуживания и отвечает всем современным требованиям работы с наличностью. Но, прежде всего, мы стремились улучшить клиентский опыт автомобилистов, сделать обслуживание оперативным и максимально комфортным, - добавила Анна Гордеева, директор корпоративного бизнеса РГС Банка. - Активное использование digital-каналов и переход к цифровому банку – то, к чему мы стремимся. Установка электронного кассира – это яркий показатель того, что банк активно развивается в этом направлении, а это очень важно для того, чтобы завоевать рынок компаний из сферы автобизнеса».

«Для нас это не просто еще одна услуга для клиентов Hyundai АВИЛОН, мы запускаем сервис нового уровня, не имеющий аналогов в России. Время сегодня самый ценный актив – мы сокращаем и упрощаем процесс оплаты услуг в несколько раз до, буквально, двух действий. Инновационное решение дает клиентам Группы «АВИЛОН» основательный опыт, благодаря которому они уже не захотят возвращаться к старой схеме оплаты через кассовый узел», - прокомментировал Александр Волчков, заместитель генерального директора АО «ГК АВИЛОН».

Фото: РГС Банк