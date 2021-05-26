В апреле россияне купили в кредит рекордное количество автомобилей

Число купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) по итогам апреля 2021 года составило 105,8 тыс. единиц. Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель является рекордным, и в 5,2 раза превосходит тот, что был в апреле 2020-го.

В свою очередь, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщают о росте рынка* новых легковых автомобилей – в 3,1 раза в прошлом месяце (по сравнению с АППГ). По мнению исполнительного директора агентства Сергея Удалова, основной причиной этого служит эффект низкой базы.

«И авторынок, и автокредитование в апреле синхронно показали рост. При этом в сравнении с апрелем 2020-го взрывной рост во многом объясняется эффектом низкой базы. Напомним, что как раз год назад на фоне развития пандемии коронавируса были введены ограничения, напрямую затронувшие авторитейл», - отметил эксперт.

Между тем, если сравнивать апрельские показатели с мартовскими, то и на авторынке, и в автокредитовании в этом случае тоже наблюдается положительная динамика. Более подробно об этом, в том числе в разрезе регионов, можно узнать здесь.

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Фото: АВТОСТАТ