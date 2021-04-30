Более 5 тысяч автомобилей KIA в марте проданы в кредит

Более 5 тыс. новых автомобилей KIA в марте были приобретены с использованием кредитных предложений KIA Finance, что составило 30% в общем объеме реализации марки в России. По итогам трех месяцев 2021 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 15 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 50% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA реализовали 20057 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 51624 автомобиля KIA, что соответствует прошлогоднему уровню. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,3% против 13,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» провело 21 апреля. Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.

Фото: KIA