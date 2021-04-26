Программа льготного автолизинга может скоро завершиться

Госфинансирование скидок на аванс по договорам лизинга автомобилей будет исчерпан в ближайшее время. Это следует из опроса лизингодателей и автоконцернов, проведенного газетой «Коммерсант». В Минпромторге считают, что «возможно, некоторые из 15 отобранных организаций уже исчерпали свой лимит субсидии, но остальные продолжают прием заявок на заключение договоров льготного лизинга, так как общий остаток средств субсидии в настоящее время составляет более 1 млрд руб.».

В «Сбербанк Лизинге» говорят об использовании лимита по всем программам на 90%. Оставшийся лимит закреплен за конкретными сделками, отмечают в компании, ожидая подписания по ним в течение ближайшего месяца. Начальник управления развития бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинга» Вячеслав Михайлов говорит, что лимиты действительно подходят к концу – «так, лимит "ВТБ Лизинг", выделенный на колесные транспортные средства, выбран более чем на 60%».

Глава отдела контроля и госрегулирования ГК «Альфа-Лизинг» Римма Иващук признает, что субсидий не хватает. Она называет крайне актуальным предложение главы Минпромторга Дениса Мантурова увеличить финансирование программы. Ранее он сообщал о планах выделить дополнительные средства на льготный автолизинг, подробностей не называлось. В «Сбербанк Лизинге» ожидают, что лимит 2021 года будет не меньше, чем в прошлом году. Глава компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова отмечает высокий спрос на программы поддержки и ждет роста их финансирования.

В 2021 году на льготный лизинг машин было выделено всего 3,8 млрд рублей (это больше изначального лимита 2020 года в размере 2 млрд руб., но более чем вдвое меньше итогового финансирования). Источники на авторынке говорят, что новых средств на лизинг в бюджете не найдено, в отличие от льготных автокредитов, которые ориентированы на физлиц,– на них нашли 5 млрд рублей из других статей бюджета.

Партнер агентства «АВТОСТАТ» Игорь Моржаретто отмечает, что в целом финансирование льготных программ дает бюджетный эффект в виде роста налоговых сборов, но лизинг по сравнению с кредитованием дает больший экономический эффект. По мнению эксперта, программа в том числе действительно решает проблему обновления парков, что особенно актуально для грузовиков, а при ее приостановке сегмент может замедлиться.

Под льготный автолизинг подпадает техника КАМАЗа, УАЗа, ГАЗа, а также Ford Transit, LADA Largus и др. За два первых месяца 2021 года по программе льготного автолизинга продано более 7,1 тыс. автомобилей, сообщал Минпромторг. Общий рынок грузовиков и LCV за этот период составил 27,9 тыс. штук, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».

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Фото: ГАЗ