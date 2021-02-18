База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год | Готовые отчёты | АВТОСТАТ
База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год

Дата выхода: 18.02.21
Формат: Excel
120 000 руб.
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Предыдущие версии отчета:

Ежемесячно, для решения ваших задач, мы мониторим базу лизинговых сделок во всех регионах РФ, включая Крым и Севастополь.

Доступны предыдущие периоды: 2017, 2018, 2019 гг. и ежемесячное обновление данных о компаниях в 2021 году.

Объектами лизинга в базе являются следующие типы ТС: PC, LCV, HCV, BUS, TR.

База содержит информацию о:

  • предмете лизинга (тип ТС, марка/модель, год выпуска),
  • сделке (даты, договор, срок лизинга),
  • лизингодателе (название, ОГРН, ИНН, регион),
  • лизингополучателе (название, ОГРН, ИНН, регион, юр/физ лицо).

База дает возможность:

  • оценить объемы рынка лизинга,
  • увидеть долю рынка по лизинговым компаниям,
  • проанализировать потребности компаний-лизингополучателей.

Стоимость 

БД за 2020 г. по легковым автомобилям - 120 000 рублей.

 

ИНДИВИДУАЛЬНО под ваши задачи мы соберем базу лизинга по необходимым параметрам.

Возможно выбрать:

- любой тип ТС, отдельные бренды или модели,
- конктретных лизингодателей/лизингополучателей,
- добавить технические характеристики автомобилей,
- добавить даты постановки на учет ТС из базы,
- необходимый период анализа данных (ежемесячное обновление).

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