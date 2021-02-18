База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год

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Ежемесячно, для решения ваших задач, мы мониторим базу лизинговых сделок во всех регионах РФ, включая Крым и Севастополь.
Доступны предыдущие периоды: 2017, 2018, 2019 гг. и ежемесячное обновление данных о компаниях в 2021 году.
Объектами лизинга в базе являются следующие типы ТС: PC, LCV, HCV, BUS, TR.
База содержит информацию о:
База дает возможность:
Стоимость
БД за 2020 г. по легковым автомобилям - 120 000 рублей.
ИНДИВИДУАЛЬНО под ваши задачи мы соберем базу лизинга по необходимым параметрам.
Возможно выбрать:
- любой тип ТС, отдельные бренды или модели,
- конктретных лизингодателей/лизингополучателей,
- добавить технические характеристики автомобилей,
- добавить даты постановки на учет ТС из базы,
- необходимый период анализа данных (ежемесячное обновление).