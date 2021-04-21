FinAuto-2021: дилеры, банки и дистрибьюторы – в одной связке

Завершающим этапом форума автобизнеса «FinAuto-2021» стала дискуссионная панель, в которой приняли участие представители банков, дилеров и дистрибьюторов. Эти три отрасли неразрывно связаны между собой, поэтому важно во всех вопросах найти компромисс друг с другом.

Чтобы прийти к единому знаменателю, участники дискуссии обсудили три основных вопроса:

- Какие цели у банков в автокредитовании: увеличивать объем, долю рынка, прибыль, что-то другое?

- Какая цель у дилеров в общении с банками: больше продавать автомобилей? Больше зарабатывать с банков?

- Когда закончится эпоха накопления капитала дилерами и они смогут за свой счет кредитовать покупателей автомобилей?

По мнению участников дискуссии, чтобы привлечь клиентов важно найти новые каналы взаимодействия. Так, одним из важных каналов дилеры отмечают подписку на автомобиль и продажи автомобилей с пробегом.

В свою очередь, представители банковской отрасли отмечают необходимость индивидуального подхода. «У каждого дилера свой подход к продажам. Кто-то настроен, чтобы максимально заработать с точки зрения бизнес-эффекта, а кто-то – чтобы сохранить лояльность к своим клиентам и репутацию. Наша модель строится на том, чтобы мы индивидуально подходили к каждому партнеру», - отметила Ольга Габеева из РГС Банка.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».