FinAuto-2021: как себя чувствует рынок автокредитования в России?

Рынок автокредитования напрямую зависит от рынка легковых автомобилей. О текущем состоянии рынка автокредитования на форуме автомобильного бизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка» рассказали исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

Несмотря на пандемию, доля новых легковых автомобилей, купленных в кредит, растет. Так, с 2018-го по 2020 год она выросла с 39% до 44%. А в 1 квартале 2021 года ее значение достигло уже 44,7%. При этом январе – марте 2021 года рынок новых легковых автомобилей, по данным АЕБ, упал на 2,5%, а рынок автомобилей с пробегом, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», вырос на 3,3%. Об этом рассказал Сергей Удалов.

Заявки на кредит с каждым годом возрастают, отметил Владимир Шикин. В 2020 году автомобилисты оставляли до 600 тысяч заявок в месяц. При этом уровень одобрения показал «кривую» диаграмму. Если в начале 2020 года он составлял порядка 35 – 40%, то в начале пандемии (в апреле) – достиг своего минимума с 2018 года – чуть больше 25%. В 1 квартале 2021 года уровень одобрения автокредитов уже был на уровне 40 – 44%.

Отчасти такие низкие показатели одобрения кредитов в прошлом году связаны с тем, что пандемия внесла свои коррективы – автовладельцы, чьи транспортные средства были взяты в кредит, стали недобросовестно их оплачивать. В прошлом году доля автокредитов с просрочкой составила 7,5%. Это на 1,2 п.п. больше, чем в 2019 году.

Кредитные каникулы также пользуются спросом у россиян. Наибольший интерес эта услуга вызвала в апреле – июне прошлого года. Сегодня 95 тысяч автокредитов еще находятся в стадии кредитных каникул. Это 5,2% от всего портфеля. При этом 58 тысяч автокредитов уже вышли из каникул.