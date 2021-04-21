В Москве проходит форум автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка» | АВТОСТАТ

В Москве проходит форум автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка»

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В Москве проходит форум автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка»

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Сегодня, 21 апреля, в Москве начал свою работу форум автомобильного бизнеса «FinAuto-2021», посвященный финансовым инструментам авторынка. Мероприятие проходит в Москве, на территории комплекса «Марриотт Гранд Отель» в очном режиме. Его организатором выступает агентство «АВТОСТАТ», генеральным партнером является eCredit, стратегическим партнером – Avito Авто.

Главная тема форума – «рынок продавца» в обозримом будущем закончится и вновь встанет вопрос как продавать, а главное – кому?

Во всех блоках форума эксперты обсудят тему поддержки экономики и конечного покупателя автомобилей теми финансовыми средствами, которыми оперируют участники, а именно: представители банков, страховые и лизинговые компании, дистрибьюторы и дилеры, IT и консалтинговые компании.

Среди спикеров форума значатся представители аналитического агентства «АВТОСТАТ», eCredit, Национального бюро кредитных историй (НБКИ), LADA Finance, «Нильсен Россия», «Делойт», АО МС Банк Рус, Jaguar Land Rover и многих других компаний, которые представят свои доклады и поделятся своим видением ситуации на рынке.

Более подробную информацию о форуме вы найдете здесь, а с докладами спикеров можно ознакомиться на канале «Автостат ТВ».

В Москве проходит форум автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитованиелизингконференцииf&ifinautoфинансы

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