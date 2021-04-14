Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга. При этом льготные автокредиты станут доступны для новых категорий граждан, которые смогут приобрести машины российского производства со скидкой от государства. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров, по мнению которого, этих мер точно будет достаточно для стимулирования авторынка до конца текущего года. Ранее в Минпромторге сообщали, что на льготные автокредиты в 2021 году выделено 8,9 млрд рублей, а на программу автолизинга – 3,8 млрд рублей, пишет агентство «Прайм».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине февраля выделенные на реализацию программы льготного автокредитования оказались исчерпаны, в связи с чем банки приостановили выдачу льготных автокредитов. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России с помощью государственных программ стимулирования спроса было продано более 42,5 тыс. автомобилей. Из них около 35,4 тыс. машин удалось реализовать по программе льготного автокредитования, остальные 7,1 тыс. автомобилей – по программе льготного лизинга.

Напомним, госпрограммы льготного автокредитования возобновили свое действие с первых дней 2021 года. В рамках программы льготного кредитования доступны автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему действуют для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели KIA Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля.