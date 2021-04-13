FinAuto-2021: какой банк автодилеры считают самым удобным?

В рамках подготовки форума FinAuto-2021, посвященного финансовым инструментам авторынка, специалисты агентства «АВТОСТАТ» много времени посвятили основным вопросам взаимоотношений внутри финансового сегмента авторынка, совместной работы банков, страховых компаний и дилеров.

Также мы провели опрос с целью выяснить самый удобный банк для работы с точки зрения дилеров. Нами была сформирована анкета, которую мы попросили заполнить представителей дилерского сообщества по всей России.

В рамках форума FinAuto-2021, который состоится 21 апреля в Москве, мы готовы огласить результаты этого независимого опроса!

Ответы анкеты совокупно позволили определить «Лучший универсальный банк-партнер по мнению дилеров» (в категориях по продаже новых автомобилей и авто с пробегом) и «Лучший кэптивный банк-партнер по мнению дилеров».

А также мы попросили рекомендовать банк и страховую компанию для работы коллегам и получили своего рода рейтинг предпочтений дилеров.

Выражаем огромную признательность всем дилерским центрам и холдингам, их сотрудникам КСО за отклик!

Приглашаем всех принять участие в форуме FinAuto-2021, обсудить главные вопросы текущейситуации на рынке и варианты ее развития, а также узнать первыми лидеров опроса!

Подробности и регистрация на форум – по ссылке.



