FinAuto - 2021: как бороться с нестабильностью заемщиков и «грязными» автокредитами

Цены на российском авторынке растут, а вслед за ними растут выдачи автокредитов и число автолизинговых сделок, поддержанные госпрограммами. Без заемных средств покупка автомобиля для многих россиян была бы попросту невозможна. Напомним, только за февраль было выдано 72,6 тыс. кредитов на покупку машин, новых и подержанных. Это на 5,3% больше, чем в прошлом году. Государство в этом году снова выделяет средства на поддержку программ стимулирования спроса. Однако все понимают, что деньги имеют обыкновение быстро заканчиваться. Впрочем, на данном этапе главное даже не это. На первый план сегодня в кредитных сделках выходит нестабильность экономики, нестабильность жизни людей, нестабильность потенциальных заемщиков.

За год пандемии случилось так много, и в первую очередь - большие потери коснулись малого и среднего бизнеса целого ряда отраслей. В нынешних условиях многие россияне продолжают чувствовать неуверенность в завтрашнем дне. Ведь кто-то в период пандемии потерял работу, у кого-то снизились доходы от бизнеса (сворачивание или сокращение бизнеса и сокращения персонала уже произошли или еще идут), а тут еще и рубль ведет себя совершенно нестабильно и непредсказуемо по отношению к мировым валютам. В таких условиях и брать, и давать кредиты на покупку автомобилей становится очень рискованным занятием.

Заемщикам мешает страх потерять работу и привычные доходы, а соответственно люди боятся поставить себя в ситуацию невыплаты заемных денег. У кредитных организаций - опасения свои: растет число так называемых «грязных» кредитов, возникает больше рисков по выдаче денежных средств, которые могут не вернуться. Качество банковских портфелей падает, растет число автокредитов, которые обслуживаются с нарушением графиков. И это один из трендов, который продолжит свое влияние. Так считает Владимир Шикин, заместитель директора помаркетингу НБКИ - аналитического партнера Форума. Он говорил об этом на зимней конференции АВТОСТАТа (ForAuto-2021) и более углубленно планирует выступить по теме на форуме «FinAuto-2021», который состоится 21 апреля в Москве (Посмотреть программу конференции и зарегистрироваться для участия можно здесь).

Кредитные риски накапливаются. Каков размер этих рисков, в каких сегментах они вызывают наибольшее беспокойство и как сделать так, чтобы реализация рисков была минимальной - об этом будет говорить спикер. Традиционно от НБКИ будет представлена глубокая статистика и аналитика - карта просрочки, долговая нагрузка, цифровой профиль клиента и многое другое. Ну, а в качестве «таблетки» - вместе с экспертом на конференции можно будет обсудить кейсы привлечения заемщиков хорошего кредитного качества, роста кредитных продаж и снижения просрочки.