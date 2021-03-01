Автолизинг в январе упал на 18%

За январь 2021 года в России было куплено в лизинг порядка 10 тыс. единиц автотранспорта, что на 18% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Эксперты отмечают, что падение объемов лизинга коснулось всех сегментов автотранспорта. Так, в сегменте легковых автомобилей, на долю которого в январе пришлось 57% от общего объема, количество лизинговых сделок сократилось на 14% до 5,6 тыс. штук.

Среди грузовиков объем лизинга снизился на 10% (до 2,7 тыс. шт.), в сегменте LCV – на 16% (до 1,3 тыс. шт.). Но сильнее всего число лизинговых сделок по итогам января упало среди автобусов – почти в 5 раз (до 0,2 тыс. шт.).

87% всего объема автолизинга в первый месяц года пришлось на юридические лица. Это эквивалентно 8,5 тыс. единиц – на 22% меньше, чем в январе 2020-го. Оставшиеся 1,3 тыс. транспортных средств (доля – 13%) было оформлено в лизинг на физических лиц, по которым, напротив, отмечен (+17%).

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автолизинга? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля.