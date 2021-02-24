Авторынок в январе упал, а выдача автокредитов выросла

По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года россияне купили более 97 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель на 7,4% ниже, чем за тот же месяц прошлого года. А вот выдача кредитов на покупку машин, напротив, увеличилась.

Так, по информации НБКИ, в первый месяц года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 65,3 тыс. единиц. И это на 5% выше результата января 2020-го.

Как по объемам авторынка, так и по выдаче автокредитов, первые четыре строчки региональных рейтингов занимают одни и те же субъекты РФ. Лидером в обоих случаях является Москва, на втором месте – Подмосковье, на третьем – Санкт-Петербург. Лучшим среди нестоличных регионов стал Татарстан, занявший четвертую позицию.

Более детально ситуация на авторынке и в автокредитовании, в том числе и в региональном разрезе, представлена в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: Бизнес Кар