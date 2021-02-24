НБКИ и АВТОСТАТ: в январе 2021 года выдача автокредитов выросла на 5%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2021 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 65,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 5% (в январе 2020 года – 62,2 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В 2020–2021 ГОДЫ, шт.

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,1 тыс. единиц (в январе 2020 года – 104,9 тыс. шт.).

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в январе 2021 года составил 681 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).

Таблица 1. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, баллы

В январе 2021 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (5,3 тыс. шт.), Московской области (4,2 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (3,8 тыс. шт.), Татарстане (3 тыс. шт.) и Башкортостане (2,7 тыс. шт.), а также в Краснодарском крае (2,7 тыс. шт.).

При этом в январе 2021 года в регионах РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Так, самый большой рост выдачи (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был зафиксирован в Новосибирской (+30,8%) и Нижегородской (+21,2%) областях, Красноярском крае (+18,4%), Калужской области (+17,0%), а также в Удмуртской Республике (+14,8%) и Тульской области (+14,7%). В то же время ряд регионов продемонстрировали снижение данного показателя, в т.ч. Кемеровская область (-36,7%), Чувашская Республика (-17%), Республика Татарстан (-2,3%), а также Волгоградская (-1,7%), Самарская (-1,1%) и Саратовская (-0,3%) области (Таблица 2).



«Начало 2021 года было отмечено некоторым ростом выдачи автокредитов, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вырос и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты со стороны. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили».

«Увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в начале 2021 года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, снижение продаж объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»)».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

Таблица 2. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (на новые автомобили и автомобили с пробегом) В РЕГИОНАХ РФ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2021 ГОДА (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования)

Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам рынка) В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ 2020 ГОДА