«ForAuto-2021»: онлайн-кредитование – плюсы и минусы

Вчера, 17 февраля 2021 года, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело очередной, XI по счету форум автомобильного бизнеса «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. итоги и прогнозы». В рамках финансового блока эксперты рынка, представители банков и лизинговых компаний обозначили основные тренды, которые будут оказывать влияние на рынок в текущем году.

Например, одним из главных векторов развития участники назвали общую цифровизацию и создание единой экосистемы, которая позволит клиенту купить автомобиль «в одном окне». Какие подводные камни есть у этого процесса? Разбирались участники форума.

Так, Сергей Удалов (АВТОСТАТ) привел данные по рынку кредитования, которые говорят о том, что за последние 4 года среднемесячное количество заявок на выдачу кредитов выросло почти вдвое – с 250 тысяч в 2017 году до 500 тысяч в 2020 году. При этом доля одобренных кредитов неуклонно снижается - с 57% в 2017 году до 38% в 2020-м.

Этот же тренд отметил и Владимир Шикин (НБКИ). Он считает, что массовый уход заявок в онлайн, с одной стороны, повышает доступность автокредитов для клиентов, а с другой – делает поток потенциальных заемщиков гораздо более «грязным» с точки зрения их качества.

О плюсах и минусах перехода бизнеса в онлайн, а также о том, что ждет рынок автокредитования в 2021 году, говорили другие участники этого блока: Алексей Токарев (РГС Банк), Станислав Сухов (Frank RG), Лилия Маркова (Газпромбанк Автолизинг), Алекс Гурин (Hyundai Capital Банк).

Посмотреть полную видеозапись трансляции форума можно здесь.

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