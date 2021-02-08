Количество лизинговых сделок по автотранспорту в 2020 году выросло на 2%

За весь прошлый год в России было куплено в лизинг порядка 227 тыс. единиц автотранспорта, что на 2% больше, чем в 2019 году. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Эксперты отмечают, что рост объемов лизинга затронул только сегмент легковых автомобилей, доля которого составила 60%. Это соответствует 135,6 тыс. легковых машин, приобретенных в лизинг – на 6% выше аналогичного результата 2019 года. Среди грузовиков объем лизинга упал на 3% (до 53,4 тыс. шт.), в сегменте LCV – тоже на 3% (до 32,4 тыс. шт.), а у автобусов – на 2% (до 5,5 тыс. шт.).

Почти 88% всего объема автолизинга в 2020 году пришлось на юридические лица. Это эквивалентно примерно 199 тыс. единиц – чуть больше (+0,4%), чем годом ранее. Оставшиеся 28 тыс. транспортных средств (немногим более 12%) было оформлено в лизинг на физических лиц, по которым отмечен довольно существенный рост (+16%).

Также стоит отметить, что в декабре в лизинг было куплено 27 тыс. единиц автотранспорта, что является рекордным ежемесячным показателем в 2020 году. А минимальным оказался апрельский – около 10 тыс. штук.

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Крым и Севастополе, содержится здесь.

Фото: ВТБ Лизинг