Каждый третий Mitsubishi в 2020 году был продан по фирменным автокредитам

АО МС Банк Рус по итогам 2020 года выдал 16655 кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, из которых половина пришлась на новые автомобили Mitsubishi. Кредитная доля банка в продажах новых автомобилей Mitsubishi составила 30% в общем объеме реализации марки в России, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус. По итогам года розничный кредитный портфель банка составил 26,1 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Mitsubishi реализовали 28153 автомобиля – на 30% меньше, чем годом ранее. Бестселлером марки в нашей стране остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом году составили 17836 машин (-25%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 4679 реализованных автомобилей (-32%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 2658 покупателей (-38%). Стоит отметить, что в апреле 2020 года в России стартовали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX.

Добавим также, что весной 2021 года на российском рынке ожидается обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Кроме того, в апреле у дилеров появится рестайлиговый кроссовер Eclipse Cross.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».