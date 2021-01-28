Около 40% автомобилей KIA в 2020 году проданы в кредит

Около 66 тыс. новых автомобилей KIA в 2020 году были приобретены с использованием кредитных предложений KIA Finance, что составило 38% в общем объеме реализации марки в России. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 50% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба корейской марки.

Кроме того, корпоративные продажи KIA по итогам 2020 года составили 25586 автомобилей, что на 19% ниже показателя годичной давности. В результате доля корпоративных сделок в прошлом году составила 13% от общего объема продаж автомобилей KIA в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA в 2020 году реализовали 201727 автомобилей – на 11% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России седьмой год подряд, а рыночная доля марки составила 12,6% против 12,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: KIA