Выдачи автокредитов в декабре упали без поддержки госпрограмм

В декабре выдачи автокредитов на новые автомобили упали на 28,8% в штуках и 14,3% в денежном выражении – по отношению к декабрю 2019 года. Такую оценку приводят агентство «АВТОСТАТ» и Frank RG на основании данных, полученных ими от 20 ведущих автокредитных банков. Эта группа банков занимает долю более 70% от рынка автокредитования (по данным НБКИ).

Причиной такого резкого падения является завершение действия в ноябре госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», по которым предоставлялась скидка на приобретение автомобиля в кредит.

По итогам всего 2020 года снижение количества выданных автокредитов на новые автомобили составило 9,8%, что коррелирует с динамикой падения рынка новых автомобилей – на 9,1% (по данным АЕБ). В денежном выражении объем выдач оказался ниже уровня предыдущего года на 3%, что отражает повышение цен на автомобили и соответственно повышение размеров финансирования.

Кредитование автомобилей с пробегом в декабре по отношению к декабрю 2019 года выросло на 2,1% в количестве выдач и на 22,5% в объеме выданных средств. По итогам 2020 года количество выданных кредитов на автомобили с пробегом выросло на 2%, а объем выданных средств вырос на 11,9%. Такая динамика отражает более стабильный и медленно растущий спрос на кредитование подержанных автомобилей и в тоже время более быстрый рост цен на них в течение прошлого года, а также меньшее падение рынка в сравнение с новыми автомобилями.

Суммарно по итогам прошлого года выдачи автокредитов, по оценке агентства «АВТОСТАТ», снизились на 6,7% в количестве и лишь на 0,1% в объеме выданных средств.

Доля автокредитов на автомобили с пробегом от всех автокредитов составила 28,5% в количестве и 21,5% в рублях. Для сравнения по итогам 2019 года эти доли составляли 26,2% в количестве и 19,2% в финансовом объеме, что говорит о продолжающемся, хоть и медленном росте проникновения залогового кредитования на рынок автомобилей с пробегом, несмотря на то что этот рынок не поддерживается субсидиями государства. Мы полагаем, что этот сегмент рынка продолжит рост и в текущем году.

Хорошей новостью для автомобильного и кредитного рынка является возобновление программы государственной поддержки кредитования автомобилей, и мы полагаем, что уже в январе вновь увидим положительную динамику.

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Фото: АВТОСТАТ