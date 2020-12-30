Сетелем Банк с 1 января возобновит выдачу автокредитов по госпрограммам

C 1 января 2021 года Сетелем Банк подключается ко всем программам льготного автокредитования, возобновляемым Правительством РФ в 2021 году в рамках мер, направленных на поддержку автомобильной промышленности и стимулирование спроса на автомобили, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, действие программ льготного автокредитования будет продлено на территории всей России, а льготы при получении займа будут доступны для тех, кто планирует купить автомобиль, произведенный в России.

На скидку 10% могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребенка, лица, приобретающие автомобиль впервые, медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25% от цены новой машины. Максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, составляет 1,5 млн руб.

Для получения кредита требуется минимальный набор документов: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение и документ, подтверждающий соответствие условиям одной из программ.

О том, что происходит на рынке автокредитования в России, можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ