Каждый третий автомобиль KIA в ноябре был продан в кредит

Более 6 тыс. новых автомобилей KIA в ноябре были приобретены с использованием кредитных предложений KIA Finance, что составило 34% в общем объеме реализации марки в России. По итогам 11 месяцев 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 60 тыс. клиентов (-16%), сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 50% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры KIA реализовали 21012 автомобилей – на 7,1% больше, чем годом ранее. Это лучший результат продаж за ноябрь с 2009 года, и лишь немногим меньше показателя октября 2020 года, который стал рекордным за все время работы KIA Motors на российском рынке. По итогам 11 месяцев 2020 года в России было продано 181706 автомобилей KIA, что на 12,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 13,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Найти автомобили KIA (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA