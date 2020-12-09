В ноябре произошел максимальный рост выдач автокредитов за год

Выдачи кредитов на новые автомобили выросли на 31% в количестве по отношению к ноябрю прошлого года и на 29% - в денежном выражении. Такую оценку динамики роста автокредитов приводит агентство «АВТОСТАТ» на основе данных, полученных от 20 ведущих автокредитных банков.

Такой рост связан со стремлением покупателей автомобилей использовать возможности госпрограммы, действие которой завершалось в ноябре. Банки, которые работали по госпрограмме и у которых есть партнерские договора с производителями, чьи автомобили попадали под ее действие, выдавали до 50% кредитов с ее использованием, а у некоторых эта доля доходила до 70%. Как уже сообщал «АВТОСТАТ», по программе льготного автокредитования за 10 месяцев, по информации Минпромторга, было продано 172,3 тысячи автомобилей. До конца года продолжит действовать госпрограмма поддержки продаж на сельхозтехнику.

Стоит при этом отметить, что в абсолютном количестве выдач по группе банков объем выдач автокредитов был все же ниже максимального в этом году уровня июля. Это говорит как о продолжающемся дефиците автомобилей, так и о возможном удовлетворении спроса. Всего же выдачи автокредитов на новые машины за 11 месяцев находятся ниже уровня прошлого года на 8% в штуках и на 2% - в денежном выражении.

Кредитование автомобилей с пробегом продолжает пока находиться на более низком, но довольно стабильном в течение года уровне. Рост этого сегмента в ноябре составил 4% в штуках и 19% - в денежном объеме по отношению к ноябрю прошлого года. Такая разница в динамике отражает продолжающийся рост цен на автомобили с пробегом и рост размеров кредитов на подержанные машины. Банки соотвественно продолжают развитие в этом сегменте, и за 11 месяцев на автомобили с пробегом уже было выдано больше кредитов, чем в прошлом году: на 2% - в штуках и на 11% - в рублях.

Суммарно по обоим сегментам выдачи за ноябрь выросли на 24% - в штуках и на 27% - в рублях. С завершением программы господдержки в декабре, видимо, следует ожидать снижения объемов и динамики выдач кредитов на новые автомобили и небольшого роста - на автомобили с пробегом.

Напомним, что банки, по которым приведена оценка рынка автокредитования, составляют долю более 70% рынка автокредитования, по данным НБКИ.

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Фото: АВТОСТАТ