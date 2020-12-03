Газпромбанк Лизинг назначил нового гендиректора

Генеральным директором группы компаний Газпромбанк Лизинг назначен Максим Калинкин, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора компании. Максим Агаджанов, возглавлявший на протяжении 13 лет Газпромбанк Лизинг, принял решение покинуть компанию. Основные направления развития Группы Максим Калинкин видит в продолжении успешной работы с крупным корпоративным бизнесом реального сектора экономики, развитии отношений с клиентами среднего бизнеса, укреплении позиций в автолизинге, цифровизации процессов и работе с государственными ведомствами, сообщает пресс-служба Газпромбанк Лизинг.

Максим Калинкин имеет 21-летний опыт работы в лизинговой деятельности. Начинал карьеру в 1999 году в Московской лизинговой компании. С 2001-2006 гг. работал в группе компаний «Базовый элемент», где прошел путь от руководителя юридической службы до заместителя генерального директора и члена правления лизингового холдинга «Базэл». С 2006-2010 гг. возглавлял группу лизинговых компаний АФК «Система». В 2010 году Максим Калинкин пришел в Газпромбанк Лизинг на должность советника генерального директора, в этом же году назначен исполнительным директором компании. В 2012 году стал заместителем генерального директора Газпромбанк Лизинг и в 2019 году – первым заместителем генерального директора компании.

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