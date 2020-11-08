Покупка автотранспорта в лизинг продолжает бить рекорды

За сентябрь в России было совершено рекордное в 2020 году количество лизинговых сделок по покупке автотранспорта. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Как установили эксперты, в общей сложности по итогам сентября в лизинг было оформлено 23,7 тыс. единиц автотранспорта. Напомним, что предыдущий рекорд нынешнего года был установлен месяцем ранее, в августе, и составил 22,1 тыс. штук.

Если сравнивать достигнутый показатель с результатом сентября 2019 года (19,7 тыс. шт.), то объем лизинговых сделок увеличился на 20%. При этом значительно сильнее он вырос среди физических лиц – на 60% до 3,3 тыс. машин. В свою очередь, юрлица по итогам сентября приобрели в лизинг 20,4 тыс. единиц автотранспорта – на 16% больше, чем год назад.

Свыше половины (57%) купленных в лизинг транспортных средств в сентябре пришлось на легковые автомобили. Их количество составило 13,5 тыс. штук, за год увеличившись на 16%. Объемы покупок в лизинг грузовых машин (6,2 тыс. шт.) и LCV (3,6 тыс. шт.) выросли существеннее (+30% и +28% соответственно). Сделки по автобусам (0,4 тыс. шт.) остались на том же уровне, что и годом ранее.

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Крыму и Севастополе, содержится здесь.

Фото: ВТБ Лизинг