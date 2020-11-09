Выдачи автокредитов в октябре выросли на 16%

Выдачи кредитов на новые автомобили в октябре превысили уровень октября прошлого года на 16% в количестве и на 17% в рублях. Такую оценку рынка приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ» на основании данных, полученных от 20 ведущих автокредитных банков.

Такая заметная динамика может быть объяснена поставкой в автосалоны ожидаемых покупателями автомобилей, а также влиянием на рынок госпрограммы. В большинстве банков, принимающих в ней участие, 50 – 60% выдач приходится на кредиты с использованием льгот. В октябре прошлого года средства госпрограммы к этому времени были уже практически использованы и объем выдач по ней составлял лишь до 5%.

Количество автокредитов, выданных на автомобили с пробегом, лишь на 6% превысило уровень октября прошлого года, но при этом выросло на 20% в финансовом выражении.

Суммарно выдачи автокредитов, на новые машины и с пробегом увеличились на 13% в штуках и на 17,5% в рублях.

Финансовый рост объясняется во многом ростом цен на автомобили с пробегом, а также изменением структуры рынка в сторону большей активности покупателей автомобилей с пробегом в премиальном сегменте.

Это подтверждается и размером среднего кредита. Средняя сумма кредита на новый автомобиль по группе банков составила 920,5 тыс. рублей, что на 0,5% выше, чем в октябре прошлого года. Средний кредит на автомобиль с пробегом составил 654,7 тыс. рублей, что выше прошлогоднего октября на 14,5%. Для сравнения: к январю этого года размер кредита на новый автомобиль в октябре оказался выше на 7%, а автомобиля с пробегом – на 11%.

В ближайшее время мы можем ожидать продолжения положительной динамики как на автомобильном рынке, так и в автокредитовании, за счет стремления покупателей приобрести автомобиль здесь и сейчас в ожидании дальнейшего роста цен – до тех пор, пока выделенные на госпрограмму средства не завершатся.

Напомним, что банки, по которым приведена оценка рынка, занимают долю более 70% рынка автокредитования, по данным НБКИ.

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