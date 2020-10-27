Средний размер автокредита в РФ превысил рекордный уровень

В 3 квартале 2020 года средний размер автокредита в России составил 843,3 тыс. рублей. Это на 11,5% выше, чем во 2 квартале (756,7 тыс. руб.). Кроме этого, как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), достигнутый результат даже чуть превысил рекордный, установленный в 4 квартале 2019 года (842,6 тыс. руб.).

Наибольший средний размер автокредита по итогам июля – сентября нынешнего года зафиксирован в Москве (1 271,3 тыс. руб.). Еще в трех субъектах РФ он оказывается выше отметки в 1 млн рублей. Так, в Подмосковье этот показатель составляет 1 048,9 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 1 029,9 тыс. рублей.

Из нестоличных регионов по среднему размеру автокредита лидирует Краснодарский край (932,5 тыс. руб.), от которого немного отстает Ханты-Мансийский АО (925,2 тыс. руб.).

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