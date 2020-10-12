Сетелем Банк стал партнером программы Changan Finance

Сетелем Банк подключился к финансовой программе Changan Finance, реализуемой компанией Changan Motors Rus на российском рынке. Благодаря программе Changan Finance клиентам банка стали доступны специальные условия при покупке нового автомобиля марки Changan в кредит: сниженная процентная ставка, которая составляет от 1% годовых, сообщает пресс-служба китайской марки.

Оформить приобретение автомобиля по программе Сетелем Банка можно в дилерских центрах Changan. Клиенты Сбербанка могут также оформить кредит на автомобиль через личный кабинет «Сбербанк Онлайн». Для обращения в банк требуется минимальный набор документов, решение принимается в пределах 10 минут. Обслуживать автокредит клиенты Сетелем Банка могут дистанционно, что особенно актуально в период нестабильной эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года продажи Changan в нашей стране выросли в 3,7 раза и составили 4809 машин. На сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает более 90 автосалонов по всей России и СНГ.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».