В августе число лизинговых сделок по автотранспорту превысило 22 тысячи. Это рекорд в 2020 году!

В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам августа в лизинг было оформлено 22,1 тыс. единиц автотранспорта. Это является максимальным показателем в нынешнем году.

Более 60% всех лизинговых сделок пришлось на сегмент легковых автомобилей, что составляет 13,5 тыс. штук. 22% купленных в лизинг автотранспортных средств оказались грузовиками (4,8 тыс. шт.), а 13,5% - легкой коммерческой техникой (3 тыс. шт.). Еще порядка 4% всех сделок заняли автобусы (0,8 тыс. шт.).

Напомним, что ранее наибольший показатель автолизинга был отмечен в марте и июле (по 19,8 тыс. шт.), а минимальным остается апрельский (9,1 тыс. шт.). Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Крыму и Севастополе, содержится здесь.