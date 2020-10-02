В августе число лизинговых сделок по автотранспорту превысило 22 тысячи. Это рекорд в 2020 году! | АВТОСТАТ

В августе число лизинговых сделок по автотранспорту превысило 22 тысячи. Это рекорд в 2020 году!

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В августе число лизинговых сделок по автотранспорту превысило 22 тысячи. Это рекорд в 2020 году!

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год
Все ежемесячные обзоры

В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам августа в лизинг было оформлено 22,1 тыс. единиц автотранспорта. Это является максимальным показателем в нынешнем году.

Более 60% всех лизинговых сделок пришлось на сегмент легковых автомобилей, что составляет 13,5 тыс. штук. 22% купленных в лизинг автотранспортных средств оказались грузовиками (4,8 тыс. шт.), а 13,5% - легкой коммерческой техникой (3 тыс. шт.). Еще порядка 4% всех сделок заняли автобусы (0,8 тыс. шт.).

Напомним, что ранее наибольший показатель автолизинга был отмечен в марте и июле (по 19,8 тыс. шт.), а минимальным остается апрельский (9,1 тыс. шт.). Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Крыму и Севастополе, содержится здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автобусы легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили лизинг f&i

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