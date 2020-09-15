Банк «Санкт-Петербург» поможет безопасно купить или продать автомобиль | АВТОСТАТ

Банк «Санкт-Петербург» поможет безопасно купить или продать автомобиль

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Банк «Санкт-Петербург» поможет безопасно купить или продать автомобиль

Автомобильный рынок России - 2020
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В Банке «Санкт-Петербург» теперь можно провести сделку купли-продажи автомобиля через безопасную форму расчетов – эскроу-счет.

При проведении эскроу сделка купли-продажи автомобиля оформляется в банке. Банк берет на себя подготовку договора купли-продажи, пересчет и проверку наличных на подлинность. Деньги вносятся на эскроу-счет.

Далее продавец и покупатель подписывают договор купли-продажи автомобиля, и продавец передает покупателю ключи и документы. Покупатель регистрирует автомобиль в ГИБДД, и только после этого банк переводит средства продавцу.

Таким образом, исключается риск покупки машины в залоге, угнанной или арестованной судом. Продавцу не нужно носить с собой наличные: после оформления автомобиля деньги зачисляются на его счет, с которого он может снять или перевести средства на счет в другом банке без комиссии.

Комиссия банка за услугу «Безопасная сделка» составляет 1 500 рублей с каждого участника сделки.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи f&i финансы

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