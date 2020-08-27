Газпромбанк Автолизинг выходит на рынок коммерческой техники с пробегом

Газпромбанк Автолизинг объявил о выходе на рынок грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов с пробегом. Возраст финансируемой техники в зависимости от страны-производителя ограничен 10 годами, а пробег – 1 млн км, сообщает пресс-служба компании.

Аванс при приобретении подержанной коммерческой техники с пробегом в Газпромбанк Автолизинге составляет от 15% стоимости предмета лизинга. При этом в качестве первого платежа компания готова зачесть имеющийся у клиента транспорт по программе трейд-ин. Финансирование в рамках одной сделки достигает 120 млн рублей, а для быстрого рассмотрения заявки достаточно двух предоставленных документов. Представительства Газпромбанк Автолизинга открыты в 26 российских городах по всей России, а заключить договор финансовой аренды транспорта можно в том числе в режиме онлайн при помощи ЭЦП.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».